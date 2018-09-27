Корпорация МСП осудила с азербайджанскими коллегами вопросы сотрудничества

Представители Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) приняли участие в работе Девятого российско-азербайджанского межрегионального форума, прошедшего 27 сентября 2018 года в Баку (Республика Азербайджан), сообщили «Ленте.ру» в Корпорации МСП.

Участники дискуссии обсудили потенциал сотрудничества между малыми и средними предприятиями двух стран, реализуемые меры поддержки МСП России и Азербайджана, вопросы межрегионального сотрудничества, реализацию мер поддержки сельхозкооперации, в том числе развитие рынков сбыта продукции сельхозпроизводителей.

При этом генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман напомнил, что мае 2018 года корпорация и Агентство по развитию малого и среднего бизнеса подписали меморандум о взаимопонимании, в развитие которого 1 сентября 2018 года была подписана «дорожная карта». Документ предусматривает развитие сотрудничества в сфере информационно-маркетинговой поддержки субъектов МСП, налаживания торгово-производственной и научно-технической кооперации, расширения доступа малых и средних компаний к закупкам крупнейших заказчиков, а также обеспечение информационного обмена лучшими практиками поддержки субъектов МСП России и Азербайджана.

Браверман также отметил, что развитию сотрудничества в области малого и среднего бизнеса двух стран способствуют принятые в августе 2018 года поправки к Федеральному закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», предусматривающие снятие ограничений по доле участия иностранных юридических лиц в уставном капитале субъектов МСП в 49 процентов. Таким образом, азербайджанские малые и средние предприятия, зарегистрированные в России, получили дополнительные возможности развития, в числе которых — участие в закупках крупнейших заказчиков в рамках специально установленной российским законодательством квоты для субъектов МСП.

«Сотрудничество крупнейших заказчиков с государственным участием и субъектов МСП — это "улица с двусторонним движением". С одной стороны, это создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей заказчиков, с другой стороны — возможность для малых и средних компаний реализовать произведенную ими продукцию», — отметил в этой связи Браверман. «По данным на сентябрь 2018 года, объем закупок у субъектов МСП составляет 2,1 триллиона рублей, а до конца 2018 года с учетом расширения перечня крупнейших заказчиков, которые обязаны обеспечивать закупки у субъектов МСП, планируется достичь объема закупок не менее 3 триллионов рублей», — подчеркнул он.

Александр Браверман также заявил, что корпорация готова поддерживать проекты, реализуемые азербайджанскими компаниями с участием российских МСП, в рамках реализуемых мер поддержки.

Также представители Корпорации МСП продемонстрировали участникам круглого стола возможности Портала Бизнес-навигатора МСП. Данный интернет ресурс полезен как для владельцев бизнеса, так и тех, кто только планирует открыть свое дело.

Также участники круглого стола поделились опытом создания инфраструктуры поддержки МСП и развития сотрудничества с Республикой Азербайджан в Санкт-Петербурге, Новгородской области, Ставропольском крае и Республике Дагестан.