Участники ВЭФ обсудили механизмы поддержки программы «Дальневосточный гектар»

Одной из ключевых в рамках IV Восточного экономического форума (ВЭФ) стала сессия «Дальневосточный гектар»: от выдачи к освоению.

Участники отметили, что государство совершенствует механизмы предоставления земельных участков. В частности, как сообщила Марина Дедюшко, заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, «отработана федеральная информационная система <…> Это первый опыт оформления участков в новом цифровом формате из любой точки не только России, но и мира. 7 тысяч компетентных специалистов работают по этой программе, работают с получателями “Дальневосточного гектара”, среднее время оформления это 52 дня <…> Это уникальная программа, 197 миллионов — 32процента от площади Дальнего Востока открыта для получателей “Дальневосточного гектара”». По ее словам, на сегодняшний день 51 тысяча заявок уже оформлена, приняты решения уполномоченных органов по выделению «Дальневосточного гектара», более 200 тысяч обращений за консультациями, разъяснениями. Кроме того, существуют уже пакеты из 40 различных модельных решений о том, что предпринимать на «Дальневосточном гектаре».

По словам участников встречи, благодаря программе на Дальнем Востоке появляются новые населенные пункты. «В Корсаковском районе подготовлены документы, и они проходят областной закон по созданию населенного пункта. Здесь будет около 300 жителей, из них около 70 человек детей», — рассказал Алексей Успенский, министр экономического развития Сахалинской области.

В то же время одной из основных проблем в регионе является отсутствие инженерной и социальной инфраструктуры. «Мы по закону обеспечиваем инфраструктурой территории, которые компактно размещены и достаточно далеко могут находиться от мест проживания, городов. Но понятия этой инфраструктуры нет <…> Мы, к сожалению, как субъекты на это тратить деньги не можем, мы должны на что-то имеющее проектно-сметную документацию с соответствующими условиями, стандартами <...> Одно из предложений эти проезды в качестве эксперимента легализовать для того, чтобы можно было пускать бюджетные средства», — рассказал первый заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка.

Также, по словам участников сессии, существуют проблемы и с нехваткой средств для создания инфраструктуры в регионе. «Несмотря на то, что Сахалинская область по бюджетной обеспеченности один из лидеров в России, но все равно эти расходы <…> они набегают постоянно. Мы хотим инициировать вопрос, чтобы федеральный бюджет каким-то образом нам помог реализовать условия для комфортного проживания наших граждан», — отметил Алексей Успенский, министр экономического развития Сахалинской области.

Участники сессии внесли ряд предложений для решения существующих в регионе проблем. В частности, развивать инструменты льготного кредитования. «У нас поддержка Дальнего Востока — приоритетное направление. Есть специальный продукт для “Дальневосточного гектара” — кредитование оборотного капитала, уплата налогов, уплата зарплаты, участие в различных тендерах от 1 миллиона рублей до 500 миллионов рублей. <…> По инвестиционному кредиту мы предлагаем 8,9 процента для субъектов среднего бизнеса и 9,9 процента для субъектов малого бизнеса», — отметил заместитель председателя правления АО «МСП Банк» Роман Капинос.

Кроме того, зачастую владельцам участков необходима определенная помощь в их рациональном использовании. «Самое главное мое мнение по “Дальневосточному гектару”, чтобы его брали с пониманием того, что человек хочет на нем сделать. Если не будет вот этого понимания, тогда и не будет результата. И соответственно наша задача — и агентства, и органов государственной власти — сделать так, чтобы людей с таким пониманием стало гораздо больше», — рассказал генеральный директор АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке» Сергей Ховрат.

Участники встречи также отметили, что регионам необходима господдержка в обустройстве выделяемых участков. «Необходимо помогать регионам обустраивать земельные участки, в первую очередь те земельные участки, которые предоставлены по коллективной заявке и образуют поселения <…> В этом году выделено за счет средств в виде единой субсидии порядка 400 миллионов рублей. Это два субъекта, которые защитили проекты обустройства “Дальневосточного гектара”, — Саха-Якутия и Хабаровский край. Минвоcтокразвития намерено продолжать это направление и работать над формированием источников», — отметила Марина Дедюшко.

