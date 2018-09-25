МСП Банк продолжил расширение своей региональной сети

МСП Банк расширил сеть центров консультирования предпринимателей — с начала лета новые подразделения банка открылись в Великом Новгороде, Ижевске, Иркутске, Нижнем Новгороде, Перми, Санкт-Петербурге, Самаре, Ставрополе, Туле, Тюмени, Уфе и Ярославле. Об этом говорится в сообщении МСП Банка.

В настоящее время сеть МСП Банка насчитывает 29 офисов по всей России.

За 9 месяцев 2018 года в региональные подразделения МСП Банка по России поступило более двух тысяч обращений за консультациями. Особенно активны предприниматели Краснодара, Новосибирска, Владивостока и Хабаровска, говорится в сообщении.

Представители малого и среднего бизнеса в офисах банка могут получить очную консультацию менеджеров по всем вопросам, связанным с мерами государственной поддержки, и воспользоваться широкой линейкой кредитно-гарантийных продуктов, разработанных специально для сегмента МСП.

Среди продуктов банка кредитные инструменты на любые цели: инвестиции, пополнение оборотных средств, исполнение обязательств по госконтракту, а также спецпродукты для МСП в спорте, высокотехнологичных компаний, женщин-предпринимателей, сельхозкооперативов, резидентов Дальнего Востока и моногородов, а также для начинающих предпринимателей в возрасте старше 45 лет. Гарантийная поддержка включает в себя предоставление гарантий в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ и Национальной гарантийной системы.

МСП Банк является аккредитованным банком по всем основным программам господдержки. Так, предприниматели могут получить кредиты по ставке 6,5 процента годовых в рамках программы субсидирования Минэкономразвития или по ставке от 1 до 5 процентов годовых — для сельхозпредприятий в рамках программы льготного кредитования Минсельхоза.

«МСП Банк постоянно растет и развивается для того, чтобы удовлетворить потребности в финансовой поддержке среди всех малых и средних предприятий России. Исполняя нашу основную цель, мы наращиваем количество офисов в России, развиваем дистанционную систему кредитования и расширяем кредитно-гарантийную линейку», — отметил председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов.