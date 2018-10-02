Делегация Корпорации МСП посетила Ярославль

Делегация Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) посетила Ярославскую область для проведения ряда встреч с руководством региона и представителями предпринимательского сообщества, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе корпорации.

В ходе визита, заместитель генерального директора Корпорации МСП Максим Любомудров рассказал о результатах совместной работы корпорации и правительства Ярославской области по развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе. Так, по его словам, в апреле 2018 года была создана «Региональная лизинговая компания Ярославской области» (РЛК ЯО), профинансировавшая четыре лизинговых проекта на сумму 38,7 миллиона рублей. На сегодняшний день рассмотрении РЛК ЯО находится 29 заявок на общую сумму 450 миллионов рублей. По итогам 2018 года компания планирует оказать лизинговую поддержку субъектов малого предпринимательства на сумму не менее 400 миллионов рублей.

«Объем закупок крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области в 2017 году увеличился на 28 процентов по сравнению с 2016 годом и составил 10 миллиардов рублей. Общий объем гарантийной поддержки субъектов МСП в регионе в рамках Национальной гарантийной системы на сегодняшний день составляет 3,52 миллиарда рублей, что позволило им привлечь более 8 миллиардов рублей кредитных средств на развитие проектов в различных отраслях экономики», — подчеркнул Любомудров.

Представители Корпорации МСП также приняли участие в презентации семи проектов на общую сумму финансирования в рамках программы льготного лизинга более 100 миллионов рублей.

Кроме того, РЛК ЯО подписала соглашения с дирекцией по Ярославской области филиала ВТБ, заводом ПСМ и компанией «Дизель». Соглашения направлены на совместную работу по развитию форм инвестиций в средства производства на основе финансовой аренды, а также повышению уровня информированности субъектов МСП о возможностях получения лизинговой поддержки.

В ходе встречи отмечалось, что предприниматели Ярославской области для создания и развития своего бизнеса активно используют сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП. Всего в период с сентября 2016 года по октябрь 2018 года на портале зарегистрировались 5,8 тысяч предпринимателей региона.