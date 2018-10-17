Корпорация МСП и Фонд «Сколково» поддержат высокотехнологичные проекты

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) и Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково») объединят усилия в области поддержки высокотехнологичных инновационных проектов, реализуемых малыми и средними компаниями. Соответствующее соглашение о взаимодействии подписано в среду, 17 октября 2017 года.

Со стороны Фонда «Сколково» документ подписал председатель Правления Фонда Игорь Дроздов, со стороны Корпорации МСП — генеральный директор Александр Браверман.

В рамках реализации основных направлений сотрудничества стороны планируют организацию мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов МСП высокотехнологичных секторов экономики, в том числе внедряющих инновации, а также реализующих проекты в сфере импортозамещения или производящих экспортную продукцию, к закупкам крупнейших заказчиков с государственным участием.

Корпорация МСП и Фонд «Сколково» объединят усилия в области обеспечения финансирования (в том числе посредством предоставления корпорацией независимых гарантий) высокотехнологичных инновационных субъектов МСП, организуют работу по формированию пула молодежных инновационных проектов для включения их в региональную инновационную экосистему.

Предстоящее сотрудничество также предполагает взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП, для оказания поддержки высокотехнологичным, инновационным субъектам МСП. В числе совместных планируемых мероприятий — развитие («доращивание») высокотехнологичных и инновационных компаний, консультационное сопровождение проектов, информационное взаимодействие, включая обмен информацией и аналитическими данными о развитии сегмента МСП, подготовка предложений по совершенствованию существующих мер поддержки инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП с определением основных проблем, требующих решения.

С сентября 2018 года между Корпорацией МСП и Фондом «Сколково» также действует возмездный договор на экспертизу стартапов, претендующих на получение гарантийной поддержки Корпорации МСП.