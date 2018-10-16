В Сколково откроется цифровая лаборатория «Норникеля»

«Норникель» создаст в «Сколково» партнерский центр, который займется развитием и продвижением новых IT-технологий компании. «Норникель» и инновационный центр подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве во вторник, 16 октября, на форуме «Открытые инновации» в Москве. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Стороны уверены, что это соглашение придаст новый импульс всей IT-отрасли, в целом, и привлечет интерес лучших технологических компаний страны.

«Существующие IT-инициативы уже приносят компании существенные выгоды, и мы видим большой потенциал в продолжении данной работы и расширении горизонтов, — отметил старший вице-президент – финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев.

В руководстве «Сколково» подчеркнули, что ГМК уже имеет успешный опыт внедрения в производственные и бизнес процессы самых передовых технологий.

Теперь эта работа будет вестись совместно с кластером передовых производственных технологий, ядерных и космических технологий инновационного центра, реализующем стратегию «Индустрия 4.0».

«В приоритете такие направления как промышленная робототехника, аддитивные технологии, промышленный интернет и инженерное программное обеспечение и другое», — пояснил руководитель кластера и вице-президент «Сколково» Алексей Беляков.

Функции партнерского центра будут возложены на уже действующую в «Норникеле» «Цифровую лабораторию» — особое подразделение, которое выявляет новые технологии на рынке и создает прототипы цифровых решений для нужд компании. Лаборатория существует меньше года, но уже запустила несколько проектов на производстве.

Всего в разработке у «Цифровой лаборатории» находится около сотни инициатив, направленных на повышение эффективности действующих процессов производства через внедрение цифровых технологий. Планируемые инвестиции в деятельность «Цифровой лаборатории» со стороны «Норникеля» составят 350 млн руб. сроком на 3 года. «Сколково», в свою очередь, предоставляет возможность использовать свой технопарк — инфраструктуру, оборудование, а также доступ к разработкам резидентов «Сколково».

По словам экспертов, в скором будущем именно облачные технологии, аддитивное производство и цифровое моделирование будут существенно влиять на производительность промышленных гигантов мирового масштаба.

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