Кольским металлургам стал помогать искусственный интеллект

В Кольской Горно-металлургической компании (ГМК) запустили пилотный проект по использованию систем с элементами искусственного интеллекта, передает «Таймырский телеграф» в понедельник, 1 октября.

Новую технологию используют для контроля подготовленного к плавке медно-никелевым концентрата.

«Машинное зрение – одна из наиболее быстро развивающихся и востребованных областей применения искусственного интеллекта, – сообщили в компании. – Она сосредоточена на разработке технологий, которые позволяют получать изображения объектов реального мира, обрабатывать их, анализировать, а затем использовать полученные данные для решения каких-то прикладных задач. В нашем случае – для контроля за продукцией конкретного производственного участка»

Для реализации проекта компании не пришлось прибегать к помощи сторонних организаций. «Весь путь, от задумки до реализации, мы прошли собственными силами», — отметили в ГМК.

Там уже рассматривается возможность внедрения подобных решений и на других участках производственной цепочки.

Кольская ГМК входит в группу компаний «Норникель», где при департаменте информационных технологий действует специальная лаборатория по созданию новых проектов для производственных нужд. К 2020 году здесь планируют автоматизировать большинство процессов, связанных с добычей и переработкой сырья.

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