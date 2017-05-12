Кольская ГМК улучшила систему контроля качества руды

Новое структурное подразделение создано в Кольской ГМК на базе контрольно-аналитического центра — группа рудника «Северный». Ее основное направление — совершенствование системы составления баланса металлов на предприятиях Кольской ГМК, усиление контроля за качеством руды, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кольской ГМК.

«Работа созданной группы рудника "Северный" позволяет получать точные геологические данные для эффективного контроля за качеством руды, планирования работы горнодобывающих мощностей и увеличения экономической эффективности всех производственных подразделений Кольской ГМК», — говорится в сообщении.

Сотрудники группы отбирают пробы руды со всех переделов рудника, в распоряжении контролеров три мобильных комплекса для подготовки проб. Отобранный материал измельчают и отправляют на химический анализ в лабораторию контрольно-аналитического центра. В ней определяют процентное содержание полезных компонентов в товарной руде, направляемой на переработку на обогатительную фабрику.

Ранее сообщалось, что компания «Норникель» направит 800 миллионов рублей на приобретение новой техники для рудника «Северный» в Мурманской области. Также стало известно, что в 2017 году компания направит на приобретение новой техники и оборудования для Кольской ГМК около 2 миллиардов рублей.