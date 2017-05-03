Рудник «Северный» в Мурманской области получит новую технику на 800 миллионов

В 2017 году «Норникель» направит 800 миллионов рублей на приобретение новой техники для рудника «Северный» в Мурманской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Кольской ГМК.

«Планируется приобрести новые самоходные установки для осмотра и крепления горных выработок, для транспортировки грузов, буровые установки, шахтный самосвал и т.д.», — уточнили в пресс-службе компании.

Там также добавили, что в 2017 году «Норникель» направит на приобретение новой техники и оборудования для Кольской ГМК около 2 миллиардов рублей. Компания намерена закупить 1480 единиц различного оборудования.

«План переоснащения производства охватывает все основные структурные подразделения Кольской ГМК, а новая техника соответствует самым высоким стандартам безопасности, производительности и комфорта», — отметили в пресс-службе.

Кольская ГМК — ведущий производственный комплекс Мурманской области и один из крупнейших в стране производителей цветных металлов. Ее продукция поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт в страны Европы.