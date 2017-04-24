В Мурманской области перестроят два аэропорта

Власти Мурманской области реконструируют два аэропорта: в Мурманске и Хибинах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное правительство.

Аэродром «Мурманск» модернизируют за счет средств федерального бюджета и частных инвестиций. В течении 5 лет на реконструкцию потратят около 280 миллионов рублей. Большая часть суммы пойдет на создание специальной техники. Предполагается, что работы завершатся к 2025 году.

До 2020 года продолжатся ремонтные работы в аэропорту «Хибины». Число пассажиров и грузов на нем постоянно растет. Аэропорт обеспечивает перевозки центральной и южной части Мурманской области. За три года планируют обновить оборудование, перестроить аэровокзал и доработать международный терминал.

В настоящий момент транспортная инфраструктура региона стремительно развивается. Строится Мурманский транспортный узел, терминалы на берегах Кольского залива. Их создание поможет перенести перевалку пылящих грузов подальше от жилых районов Мурманска.

«Мурманск» и «Хибины» являются крупнейшими аэропортами Заполярья. Из мурманской области можно авиарейсом можно добраться в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Анапу, Череповец, Архангельск, а также в Крым, Турцию и Египет.

