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Внешнеторговый оборот Мурманской области вырос на 25 процентов

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Внешнеторговый оборот Мурманской области за первый квартал 2017 года увеличился почти на 25 процентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную таможню.

«Внешнеторговый оборот Мурманской области в стоимостном выражении увеличился на 22,4 процента относительно 1-го квартала 2016 года и составил 1,3 миллиарда долларов», — сказали там.

Как отмечает ведомство, рост произошел за счет увеличения объемов экспорта на 17,5 процентов, а импорта — на 57 процентов.

При этом сумма совершенных в первом квартале экспортных поставок превысила стоимость импортных в пять раз и составила 84,2 процента внешнеторгового оборота: 1,15 миллиарда долларов. Большая его часть — сырье.

В апреле в Мурманском порту погрузили рекордное количество металлолома — 19 тысяч тонн. Предыдущий рекорд — 18,5 тысячи тонн держался на протяжении пяти лет.

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