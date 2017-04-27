Внешнеторговый оборот Мурманской области вырос на 25 процентов

Внешнеторговый оборот Мурманской области за первый квартал 2017 года увеличился почти на 25 процентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную таможню.

«Внешнеторговый оборот Мурманской области в стоимостном выражении увеличился на 22,4 процента относительно 1-го квартала 2016 года и составил 1,3 миллиарда долларов», — сказали там.

Как отмечает ведомство, рост произошел за счет увеличения объемов экспорта на 17,5 процентов, а импорта — на 57 процентов.

При этом сумма совершенных в первом квартале экспортных поставок превысила стоимость импортных в пять раз и составила 84,2 процента внешнеторгового оборота: 1,15 миллиарда долларов. Большая его часть — сырье.

В апреле в Мурманском порту погрузили рекордное количество металлолома — 19 тысяч тонн. Предыдущий рекорд — 18,5 тысячи тонн держался на протяжении пяти лет.