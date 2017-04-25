В Мурманске создадут каталог лучших местных достопримечательностей

Власти Мурманска приняли решение создать единый каталог местных достопримечательностей, который будут выдавать иностранным туристам, прибывающим в город на паромах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Решено объединить береговые программы, предлагаемые региональными туроператорами, в единый каталог с включением в него основных объектов размещения, питания, точек реализации сувениров местных производителей», — информируют в правительстве области. Отмечается, что эта инициатива была принята к исполнению в ходе рабочей встречи Русского географического общества, Министерства развития промышленности и предпринимательства области, Центра кластерного развития региона, представителей администрации Мурманска и туристического бизнеса.

На встрече было отмечено, что сейчас сведения об интересных местах в области слишком разрознены, и туристы во время своих визитов не могут получить представления о главных достопримечательностях и инфраструктурных объектах. Создание справочника поможет сделать их пребывание в области более насыщенным и комфортным, уверены местные власти. Сроки его создания пока не уточняются.

В январе в Мурманске объявили об открытии на борту атомного ледокола-музея «Ленин» центра северного сияния. На покупку оборудования для него выделили 52 тысячи евро.