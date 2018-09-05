В среду, 5 сентября, в Международном медицинском кластере в «Сколково» открылась клиника «Хадасса». Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

В церемонии открытия принял участие мэр столицы Сергей Собянин. «Открытие "Хадасса Медикал Сколково" — очень большое событие в жизни Москвы и российской медицины. Впервые за новейшую историю России в Москве начинает работать иностранная клиника с большим научным и образовательным потенциалом, одна из ведущих клиник мира», — сказал он и добавил, что через несколько месяцев закончится проектирование большого терапевтического корпуса клиники.

«Я очень горд, что передовые израильские технологии и протоколы лечения будут представлены российской публике. Эта площадка, несосмненно, будет эффективна не только для пациентов, но и для врачей. Здесь будет много совместных исследовательских работ», — сказал посол Израиля в России Гарри Корен.

Председатель Правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов подчеркнул, что открытие клиники — большое событие. «Люди, которые здесь живут, ждали этого. Здесь уже обеспечивается качественное образование и теперь есть медицина. Но, конечно же, планы, которые стоят перед клиникой, более амбициозные», — объявил он. Дроздов выразил надежду на то, что работники больницы смогут воспользоваться потенциалом Технопарка.

В «Хадасса Медикал Сколково» будут вести прием более ста специалистов и обслуживать до 70 тысяч пациентов ежегодно. На 2020 год намечено открытие многопрофильной больницы на 134 койки с дневным стационаром химиотерапии, гибридной операционной и отделением лучевой терапии с самым инновационным оборудованием.

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