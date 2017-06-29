«Сколково» проводит экскурсии

Фонд «Сколково» объявил о начале проведения экскурсий по территории инновационного центра. Проект рассчитан на представителей профессиональных сообществ, студентов и преподавателей ВУЗов, компаний, специализирующихся в приоритетных для «Сколково» направлениях и широкой аудитории, сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

«Экскурсии позволят увидеть город своими глазами, узнать, как зарождалась идея российского центра инноваций, какие компании уже работают здесь, чем занимаются стартапы в каждом из пяти направлений — Энерготех, Биомед, Космос, ИТ и Ядертех. Сколково интересно не только ученым и изобретателям. Его история, мифы, памятники, здания и площади вдохновляют самых разных людей», — говорится в сообщении.

Посетителям покажут проекты паблик-арта, исторический центр «Сколково», жилые кварталы и планировочные районы, уникальные здания «Гиперкуб» и Matrex, кампус Сколковского университета науки и технологий и другие объекты. Экскурсии рассчитаны на группы от 17 до 45 человек и длятся полтора часа.

«C 2016 года мы запустили экскурсионную программу в пилотном режиме и узнали, что "Сколково" — это почти такое же популярное место для посещений как исторические памятники или музеи. И часто экскурсии — это первый шаг для включения в инновационную деятельность. Сегодня мы расширяем программу экскурсий, и "Сколково" становится доступнее и дружелюбнее», — заявила директор по развитию городской среды Фонда «Сколково» Елена Зеленцова.

Экскурсии проводят москвовед, автор и организатор архитектурных лекториев, сценарист документальных фильмов, член Союза краеведов России Денис Ромодин, а также экскурсоводы Дарья Сорокина и Александр Иванов.