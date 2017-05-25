Резидент «Сколково» стал партнером «Ростеха»

Компания Group-IB (резидент «Сколково»), занимающаяся предотвращением и расследованием высокотехнологичных преступлений, подписала соглашение с Национальным центром информатизации (НЦИ), дочерней структурой «Ростеха», предусматривающее создание совместного предприятия (СП). Документ был подписан на форуме «Цифровая индустрия промышленной России» в Иннополисе, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

По соглашению, Group-IB предоставит в СП свои технологии, а НЦИ будет продвигать продукцию на рынках присутствия «Ростех» и возьмет на себя операционную деятельность, в том числе взаимодействие с органами государственной власти, сертификацию продукции и другие вопросы.

Совместный проект позволит Group-IB внедрить систему по мониторингу трендов в развитии угроз ИБ, которая исходит от киберпреступников, решения по обнаружению вторжений TDS и Polygon, систему защиты госпорталов Secure Portal, а также различные аналитические системы безопасности с использованием Big Data.

«Создаваемое СП — редкий пример частно-государственного партнерства, в котором государство понимает, как устроены крупные производства, в отношении которых могут быть реализованы киберугрозы, а частная компания – Group-IB - знает, как от них защищаться. В результате в выигрыше как заключающие соглашение, так и третьи стороны, которым будут оказываться услуги», — прокомментировал генеральный директор Group-IB Илья Сачков.

Руководитель направления «Технологии информационной безопасности» IT-кластера фонда «Сколково» Антон Иванов добавил, что создание СП с «Ростехом» — несомненный успех для стартапа «Сколково».

«Продукты Group-IB, в том числе созданные при поддержке «Сколково», уже доказали свою эффективность, обеспечив раннее предупреждение угроз на крупнейших предприятиях в России и за рубежом. Теперь они обеспечат надежную защиту промышленным объектам с критической информационной инфраструктурой», — заключил Иванов.

Помимо этого Group-IB ведет переговоры об открытии нескольких центров компетенций за рубежом с крупнейшими международными компаниями. Планируется создание таких центров на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Восточной Азии и США. Сейчас у Group-IB порядка 25 партнеров, помогающих реализовывать продукцию в различных регионах мира.