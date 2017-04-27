«Сколково» показал свои технологии известному бренду одежды

Резиденты «Сколково» провели встречу с топ-менеджером SELA для демонстрации инновационных технологий. По итогам встречи было принято решение по запуску пилотного проекта, нацеленного на внедрение передовых ИТ-решений, сообщается в пресс-релизе фонда, поступившем в «Ленту.ру».

Главной целью состоявшейся встречи с топ-менеджментом SELA также стало выявление потребностей компании в новых технологиях. Рассмотрев результаты встречи, вице-президент компании Эдуард Остробород принял решение в максимально сжатые сроки запустить совместные пилотные проекты с несколькими компаниями, принявшими участие в презентации.

«SELA не стоит на месте, мы постоянно развиваемся. Я считаю, что "меняйся или умри" — это основной закон бизнеса. Для того, чтобы эволюционировать, мы должны постоянно меняться, и брать только лучшее. Инновационный центр "Сколково" нам очень интересен. Это своего рода инновационный завод, который в одном месте генерирует много перспективных проектов, на которые стоит обратить внимание», — заявил Остробород.

В ходе встречи представителям компании было представлено шесть разработок для отрасли. Среди них создавшая виртуальную примерочную компания Texel, разработчики проекта для учета рабочего времени Timebook, создатели чат-бота Bundles для подбора персонального гардероба, а также представители компаний Market Music, E-Contenta и Cashoff.

«Мы ищем новые, эффективные форматы взаимодействия с индустрией, чтобы проекты как можно более быстро смогли показать выгоду от внедрения своего решения. В наших контактах с SELA мы используем апробированный формат: подготовительные встречи с владельцами бизнес-процессов, а затем с высшим руководством бизнеса», — прокомментировала итоги встречи директор центра технологий для ритейла «Сколково» Ольга Стрелова.

Результаты сотрудничества будут оглашены в конце 2017 года.

