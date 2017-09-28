Резидент «Сколково» вышел на японский рынок

Компания DATADVANCE (резидент «Сколково») заключила соглашение с транснациональной компанией SCSK Corporation о дистрибуции российского программного обеспечения pSeven и pSeven Core на японском рынке. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Сотрудничество позволит DATADVANCE значительно увеличить число клиентов в дополнение к тем, что уже имеются в регионе. При этом потребителям будет оказываться вся необходимая техническая поддержка по использованию продуктов pSeven.

«Мы уже несколько лет работаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе – в Корее и Китае. Япония, как страна, обладающая развитой промышленностью и являющаяся одним из крупнейших рынков инженерного программного обеспечения, была нашей следующей целью. Мы очень рады заключению партнерского соглашения с таким крупным игроком на рынке инженерного ПО как SCSK Corporation. Уверен, что это позволит усилить позиции DATADVANCE на этом рынке и во всём Азиатско-Тихоокеанском регионе» – говорит Сергей Морозов, сооснователь и президент компании DATADVANCE.

«Компания DATADVANCE – одна из старейших участников проекта «Сколково». Возникшая как союз молодых ученых и инженеров при поддержке Института проблем передачи информации РАН, сегодня эта компания является одним из самых заметных игроков на рынке инженерного ПО. В 2016 году эта компания вошла в список потенциальных лидеров российского рынка. За ее плечами – успешно реализованные проекты в России, Франции и других странах. Теперь сделан очередной шаг к успеху – заключение соглашения с японской SCSK Corporation. DATADVANCE отличает высокий уровень менеджмента и качества разрабатываемого ПО. В силу этих причин, я абсолютно уверен в успехе ребят. Впереди у них немало достижений, о которых будут писать и которыми мы будем гордиться», – рассказывает Сергей Шубин, директор по развитию ИТ-проектов Фонда «Сколково».

DATADVANCE является ведущим в России разработчиком программного обеспечения в области анализа данных, инженерной оптимизации и предсказательного моделирования. SCSK Corporation базируется в Японии и предоставляет большой спектр услуг, включая системную интеграцию, управление IT-инфраструктурой, продажи программного обеспечения и аппаратных средств.