Резидент «Сколково» привлек три миллиона долларов инвестиций

Компания «Смартфин», являющаяся резидентом фонда «Сколково», привлекла инвестиции в размере трех миллионов долларов. Инвесторами стали фонды под управлением Da Vinci Capital и Inventure Partners, каждый из которых внес примерно половину указанной суммы, сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

«Смартфин» занимается развитием сервиса мобильного эквайринга 2can с использованием смартфонов или планшетов и платежных mPOS-терминалов. Платформа компании, включающая кассовое решение, интегрированную с ним облачную товароучетную систему и платежный модуль позволяет малому и среднему бизнесу работать в рамках нового закона об онлайн-кассах. В компании оценивают, что оборот кассовых устройств компании по итогам 2017 года достигнет 70 миллиардов рублей.

«Новый закон об онлайн кассах открывает новые горизонты для нашего резидента компании "Смартфин", которая делает работу маленьких точек продаж удобной и прозрачной. Решение компании отлично ложится в концепцию цифровой экономики в плане цифровизации сферы торговли, которая занимает существенную долю ВВП страны, — заявил руководитель направления IoT, Электроника, Системы хранения, обработки и передачи данных фонда «Сколково» Сергей Воинов. — По оценкам "Сколково" и компании "Смартфин", особенно интересными применительно к технологии, бизнес-модели и доступности для компании выглядят рынки Юго-Восточной Азии».

Генеральный директор «Смартфин» Дмитрий Богдашев добавил, что компания зарабатывает на комиссии с транзакций, которая может достигать 2,75 процентов. По данным за прошлый год, выручка компании составила более 68 миллионов рублей, убыток — 88 миллионов рублей. Выход на безубыточность планируется в начале 2018 года, а сейчас компания вкладывает деньги в собственную инфраструктуру.

