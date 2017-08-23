В Сколково откроют новое здание Международной гимназии

В инновационном центре «Сколково» 1 сентября 2017 года состоится торжественное открытие Международной гимназии инновационного центр. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Территория гимназия занимает площадь свыше 22 тысяч квадратных метров, и на ней находятся современные учебные классы, естественно-научные лаборатории, студии для художественного и технического творчества, телестудия и студия звукозаписи, актовый зал, оснащенный высококлассным мультимедийным и сценическим оборудованием, два бассейна (25-метровый спортивный и детский), библиотека, два спортивных зала, хореографический зал, атриумы и многочисленные рекреационные зоны.

Кроме того, на данной территории созданы все необходимые условия для учащихся с ограниченными физическими возможностями.

Программа Международной гимназии Сколково представляет собой сочетание федерального государственного образовательного стандарта и программ Международного бакалавриата. Так, в 2017 году Гимназия была авторизована по Дипломной программе (DP) Международного бакалавриата (IB) и получила статус IB World School, что позволяет выпускникам гимназии поступать в лучшие вузы мира.

По словам директора Гиманазии Оксаны Демьяненко, «пространство , в котором живет ребенок, во многом формирует образ мышления и самосознание». Таким образом, использованные в Гимназии решения полностью работают в рамках этой системе.

«Да, это дополнительный бесценный ресурс для организации нестандартных форм обучения и досуга, а значит, шанс научить чему-то большему и дать больше возможностей каждому ребенку для будущего самоопределения», — резюмирует Демьяненко.

Процесс обучения в гимназии реализует принцип преемственности между программами дошкольного образования, начальной школы (младшая группа детского сада — 4 класс), основной школы (5 класс — 9 класс) и старшей школы (10-11 класс) и носит непрерывный характер. Набор преподавателей проводился на конкурсной основе. В одном классе будет обучаться не более 15 человек, а особое внимание будет уделяться естественнонаучному и технологическому направлениям, а также изучению иностранных языков, среди которых: английский, китайский, немецкий и испанский. Английский язык преподается носителями языка.

В рамках проектно-исследовательской деятельности Гимназия активно взаимодействует со Сколковским институтом науки и технологий. На базе компаний-стартапов и лабораторий Сколтеха проводятся занятия и мастер-классы. Программа дополнительного образования включает в себя лекции профессоров Сколтеха, а также курсы, организованные магистрантами и аспирантами института.

