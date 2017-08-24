В «Сколково» в октябре пройдет форум «Открытые инновации»

На площадке технопарка «Сколково» с 16 по 18 октября пройдет Московский международный форум инновационного развития «Открытые инновации», сообщается в пресс-релизе организаторов мероприятия.

«Еще несколько десятилетий назад такие продукты технологического прогресса, как полная цифровизация, роботы и искусственный интеллект можно было увидеть только в фантастических фильмах о далеком будущем. Но уже сегодня новые технологии становятся неотъемлемой частью повседневной жизни», — отмечается в релизе.

Представители ведущих международных корпораций соберутся в технопарке «Сколково», чтобы продемонстрировать самые яркие примеры цифровой трансформации, обсудить направления будущего развития технологий и их влияние на бизнес-среду.

В рамках первого дня «CorpTech. ДНК корпорации будущего» участники смогут посетить интерактивные сессии, дискуссии, мастер-классы, презентации, интервью. Эксперты обсудят, как и почему именно технологии становятся важнейшим конкурентным преимуществом для разных секторов экономики, какими темпами продолжится цифровизация финансовой индустрии, к какому будущему готовиться банкам и их клиентам. Ведущие маркетологи расскажут о недооцененности big data, проанализируют, как развивается рынок больших данных для корпораций и какие возможности он открывает.

Кроме того, технологические евангелисты и футурологи поделятся прогнозами: какие мировые гиганты будут свергнуты со своих пьедесталов, если в кратчайшие сроки не перестроят полностью свои бизнес-процессы в пользу цифровой трансформации и новых требований рынка.

В мероприятии примут участие профессора крупнейших мировых бизнес-школ. Они расскажут участникам форума о подготовке топ-менеджеров корпораций будущего. Эксперты в области управления покажут примеры того, как цифровая трансформация меняет структуру компании, ее корпоративную культуру и ее миссию.