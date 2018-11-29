Корпорация МСП приняла участие в презентации инвестпроектов Приморья

Представители Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) в рамках рабочей поездки в Приморский край в составе делегации ВЭБ.РФ провели ряд встреч с руководством региона и представителями бизнес-сообщества по вопросам получения различных видов поддержки. Об этом говорится в сообщении корпорации.

Корпорация МСП приняла участие в презентации четырех инвестиционных проектов Приморского края, которым может быть оказана поддержка для привлечения инвестиций общим объемом более 2,3 миллиарда рублей.

В ходе рабочей встречи с предпринимателями руководитель дирекции регионального развития Корпорации МСП Андрей Чуев рассказал о различных видах поддержки малых и средних компаний региона. Он сообщил, что общий объем выданных предпринимателям региона гарантий в рамках Национальной гарантийной системы на сегодняшний день составляет более 1,4 миллиарда рублей, что позволило МСП Приморского края привлечь 3,5 миллиарда рублей кредитных средств для реализации проектов в приоритетных отраслях экономики.

В рамках программы стимулирования кредитования субъектов МСП компаниям региона предоставлены поручительства Корпорации, которые обеспечили открытие кредитных линий предприятиям на сумму 1,4 миллиарда рублей. Андрей Чуев отметил, что работа по отбору и рассмотрению инвестиционных проектов в Приморском крае ведется Корпорацией на постоянной основе.

В рамках рабочей поездки Корпорацией МСП совместно с администрацией Приморского края был организован и проведен круглый стол на тему: «Обеспечение доступа субъектов МСП, в том числе инновационных, высокотехнологичных, к закупкам отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ».

Руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП Наталья Власова отметила, что на сегодняшний день крупнейшими заказчиками с субъектами МСП, зарегистрированными на территории Приморского края, заключено 2 816 договоров на общую сумму 17 541,1 миллиарда рублей. Таким образом, по сравнению с 2017 годом уже обеспечен прирост объема закупок у субъектов малого и среднего бизнеса Приморского края на 50,3 прооцента, а количество заключенных договоров выросло более чем в 2,5 раза.

Далее визит представителей Корпорации МСП продолжился встречей с предпринимателями Приморского края, в рамках которой прошла презентация сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП.

На сегодняшний день Портал Бизнес-навигатор МСП охватывает 172 города Российской Федерации с численностью жителей более 100 тысяч человек и столицы отдельных субъектов Российской Федерации (на территории Приморского края – города Владивосток, Находка, Уссурийск, Артем). В период с сентября 2016 года по ноябрь 2018 года на Портале Бизнес-навигатора МСП воспользовались сервисами Портал около 10 тысяч предпринимателей Приморского края.