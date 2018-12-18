Корпорация МСП поможет строить роботов для бизнеса

Производитель автономных сервисных роботов для бизнеса — компания «Промобот» совместно с итальянским фондом MIKRO CAPITAL SARL и при финансовой поддержке Корпорации МСП планирует расширить производство в Пермском крае. Стороны подписали протокол о намерениях, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

Согласно подписанному документу, сторону будут сотрудничать в рамках проекта по производству сервисных роботов на базе моделей Promobot V.2 и Promobot V.4 (консультант, гид-экскурсовод, консьерж). Проект предусматривает привлечение компанией «Промобот» инвестиций в объеме 400 миллионов рублей в 2019 — 2020 годах, из которых 200 миллионов рублей инвестирует дочерняя компании Корпорации МСП — «МИР», а оставшуюся часть — фонд MIKRO CAPITAL SARL.

В Корпорации МСП отмечают, что привлеченные средства будут направлены на финансирование научно-исследовательских работ, приобретение оборудования и пополнение оборотных средств для расширения продуктовой линейки и улучшения функциональных характеристик продукции. Кроме того, компания планирует увеличить производственные мощности предприятия со 144 единиц в 2018 году до 500 единиц в 2021 году. Также, с целью расширения экспортных продаж, «Промобот» рассматривает возможность открытия в 2019 году сервисного центра в Италии.

Компания «Промобот», созданная в 2015 году, специализируется на производстве автономных сервисных роботов для бизнеса под брендом Promobot.