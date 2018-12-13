Корпорация МСП обсудила внедрение Бизнес-навигатора в Азербайджане

Корпорация МСП и Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (АРМСБА) обсудили сотрудничество в рамках «дорожной карты», принятой обеими сторонами 1 сентября 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе Корпорации МСП.

Одним из ключевых направлений взаимодействия является передача опыта Корпорации МСП по созданию геоинформационной системы Портала Бизнес-навигатора МСП. «В рамках "дорожной карты" совместными усилиями уже проведены определенные работы. Одно из запланированных мероприятий — это сегодняшняя биржа контактов с участием российских и азербайджанских компаний», — отметил в этой связи председатель правления АРМСБА Орхан Мамедов. «Надеемся, что в ближайшем будущем портал будет действовать и на нашей территории. Его функциональность позволит оказать поддержку компаниям, работающим во всех сегментах рынка», — сказал он.

«До 1 февраля мы ожидаем создания рабочей группы по данному вопросу. Совместная работа будет проводиться ускоренными темпами, что будет способствовать активизации экономической интеграции двух стран», — отметил, в свою очередь, глава Корпорации МСП Александр Браверман.

В мае 2018 года Корпорация МСП и АРМСБА подписали меморандум о взаимопонимании, а 1 сентября он был дополнен «дорожной картой». Документ предусматривает развитие сотрудничества в сфере информационно-маркетинговой поддержки субъектов МСП, налаживания торгово-производственной и научно-технической кооперации, расширения доступа малых и средних компаний к закупкам крупнейших заказчиков, а также информационный обмен лучшими практиками в сфере поддержки субъектов МСП двух стран.