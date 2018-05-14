Россия и Азербайджан наладят сотрудничество малого бизнеса

Корпорация МСП России 14 мая подписала меморандум о взаимопонимании с Агентством развития малого и среднего предпринимательства Азербайджана, говорится в пресс-релизе корпорации.

Стороны планируют наладить долгосрочное сотрудничество в области обмена опытом и лучшими практиками по основным направлениям развития сегмента МСП, включая финансово-гарантийную, информационно-маркетинговую поддержку, расширение доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших компаний с госучастием. Кроме того, речь в документе идет о разработке и реализации комплексных региональных программ, а также обучающих программ в области предпринимательства и осуществления бизнес-процессов, поддержке экспортно ориентированных проектов.

Россия и Азербайджан также готовы содействовать налаживанию сотрудничества и проведению взаимных консультаций между предпринимательскими сообществами обоих государств, осуществлять взаимодействие по вопросам тиражирования лучших практик, продвигать совместные проекты.

Одна из совместных задач в рамках предстоящего сотрудничества — содействие организации и проведению на территории России и Азербайджана выставочно-ярмарочных, конгрессных и обучающих мероприятий, участию в них предпринимателей, институтов развития в сфере МСП.

Для реализации основных направлений сотрудничества будет разработана соответствующая дорожная карта.

