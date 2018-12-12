В Москве обсудили вопросы формирования общих ценностей для бизнеса

В рамках пленарного заседания участники конгресса «Инновационная практика: наука плюс бизнес», в котором приняли участие представители Корпорации МСП, обсудили вопросы формирования общих ценностных ориентиров, способствующих эффективной коммуникации и успешности в бизнесе, сообщили в корпорации.

В рамках конгресса генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман отметил, что проведение конгресса обеспечивает возможность для обмена опытом и поиска практических решений в области развития инновационной экономики. При этом, участие в мероприятии представляет особую ценность для представителей малого и среднего бизнеса, которые получают возможность не только заявить о своих проектах, но и принять участие в дискуссиях по различным аспектам развития современной экономики.

В рамках тематических сессий конгресса прошло обсуждение различных аспектов построения коммуникаций. Так, HR-территория была посвящена обсуждению вопроса формирования новой формы деятельности — сообществам. В рамках территории технологического предпринимательства участники сессий обсудили механизмы кооперации и синхронизации инженерно-научных организаций, промышленных предприятий, малых и средних компаний.