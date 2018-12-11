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Браверман отметил движение малого бизнеса к технологическому предпринимательству

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Александр Браверман

Доля высокотехнологичной продукции в закупках у субъектов МСП на сегодняшний день составляет 68 процентов. Об этом сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман в рамках ежегодной конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату», рассказали к корпорации.

По его словам, одним из важнейших результатов реализации мер поддержки малого и среднего бизнеса стало значительное расширение номенклатуры закупок у субъектов МСП — с 8,4 тысяч в 2015 году до 362 тысяч позиций в 2018 году. «Мы наблюдаем процесс перехода от поставок простых товаров, работ и услуг к сложным. Это движение к технологическому предпринимательству», — отметил Браверман.

Глава Корпорации МСП рассказал о реализуемых мерах поддержки высокотехнологичного бизнеса. «У нас есть 12 направлений, по которым мы выдаем гарантии для льготного кредитования, 8 из них — это продукты для высокотехнологичных компаний», — подчеркнул он. «Консолидированный объем финансовой поддержки малых и средних компаний с участием НГС по итогам 2018 года должен составить более 260 миллиардов рублей», — отметил Браверман.

Также глава Корпорации МСП рассказал, что до конца декабря 2018 года в рамках поручения президента РФ Владимира Путина об усовершенствовании порядка ведения Единого реестра проверок будет представлена дорожная карта по размещению информации о проверках малых и средних компаний на Портале Бизнес-навигатора МСП. «Что касается зеркального реестра, то до конца декабря 2018 года соберем рабочую группу и представим дорожную карту бизнес-сообществу. Туда войдут все предпринимательские объединения — ТПП РФ, РСПП, Деловая Россия, ОПОРА РОССИИ», — сообщил он.

Александр Браверман подчеркнул, что для решения задачи по повышению качества бизнеса Корпорацией МСП создан интернет-ресурс Портал Бизнес-навигатора МСП, где бесплатно в формате «одного окна» можно получить широкий спектр актуальной информации для открытия и развития своего бизнеса.

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