РЖД 44 процента закупок сделало у малого и среднего бизнеса

В Москве состоялся форум «Закупки ОАО "РЖД". Открытый диалог», на котором обсуждались вопросы глобальных перспектив взаимодействия компании с поставщиками. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру». В диалоге с поставщиками отечественных железных дорог, который проходит ежегодно, приняли участие: генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, генеральный директор Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) Александр Браверман, а также представители общественных организаций, поставщики холдинга предприятий РЖД.

Глава РЖД напомнил, что согласно Долгосрочной программы развития до 2025 года совокупные инвестиции в масштабное строительство железных дорог составят 8,7 триллиона рублей. Поэтому одним из важнейших направлений работы станет совершенствование закупочных процедур и работа с поставщиками по сдерживанию цен. В промежуток с 2018 по 2025 годы прирост объемов закупок железных дорог основных видов материально-технических ресурсов составит от 14 процентов до 23 процентов, а электроэнергии — 13 процентов.

«Наша инвестпрограмма — это локомотив роста предприятий поставщиков, которых насчитывается более полутора тысяч в семнадцати отраслях промышленности», — заявил глава РЖД Олег Белозеров. По его словам, большое внимание РЖД уделяет закупкам у малого и среднего бизнеса. Доля таких закупок за 9 месяцев только этого года составила 44 процента. При этом РЖД старается усовершенствовать механизмы своей закупочной деятельности, в том числе упрощает порядок проведения ряда процедур, чтобы обеспечить доступ к закупкам для максимально широкого круга поставщиков. Благодаря этому их число увеличилось, а издержки значительно снизились. Экономия составила 8,6 миллиарда рублей.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман сообщил, что предприятия малого и среднего бизнеса России более 10 процентов своей продукции продают РЖД. «Это абсолютный рекорд за все время существования нашей корпорации. В 2017 году общий объем закупок составил свыше двух триллионов рублей, из них свыше 210 миллиардов рублей занял объем закупок ОАО «РЖД»,— отметил глава корпорации.

Александр Браверман обратил внимание присутствующих на то, что малые предприниматели в нынешнем году переориентировались на продажу высокотехнологичной продукции взамен поставок простых товаров. Номенклатура продукции, которую сегодня может поставить малый бизнес, составляет 360 тысяч позиций. Сейчас крупные предприятия обязаны отдавать порядка 15 процентов прямых закупок сектору малого и среднего предпринимательства. В 2017 году общий объем закупок, который выполнил малый и средний бизнес, составил порядка двух триллионов рублей. Корпорация МСП ожидает, что по итогам 2018 году он превысит три триллиона рублей.

Открытый диалог с поставщиками проводится ОАО «РЖД» уже третий год подряд. В этом году конференция была дополнена обучающими семинарами для поставщиков.