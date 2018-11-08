В первом чтении принят законопроект о добровольной сертификации субъектов МСП

Депутаты Государственной Думы РФ в первом чтении поддержали законопроект, упрощающий требования и снижающий затраты малых и средних предприятий при прохождении ими добровольной сертификации, в том числе для их участия в процедуре закупок. Данный документ был разработан Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП для реализации приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Основной целью законопроекта является упрощение требований и снижение затрат субъектов МСП при прохождении ими добровольной сертификации, в том числе для их участия в закупках.

Документ предусматривает предоставление правительству России полномочий по установлению особенностей проведения работ по добровольному подтверждению соответствия товаров, работ, услуг, поставляемых (выполняемых, оказываемых) субъектами МСП, с целью их участия в закупках. Кроме того, в соответствии с документом, правительству могут быть предоставлены полномочия по установлению особенностей порядка оплаты субъектами МСП добровольной сертификации, а также порядка взаимного признания результатов процедур подтверждения соответствия в системах добровольной сертификации для участия субъектов МСП в закупках.

Оптимизация добровольной сертификации представителей малого бизнеса станет одной из важнейших предпосылок увеличения числа закупок у малых и средних компаний, считают в Корпорации МСП, принимавшей активное участие в разработке законопроекта. «Принятие данного законопроекта может повлиять на достижение таких показателей нацпроекта МСП, как увеличение закупок у малого и среднего бизнеса с нынешних 2 до 5 триллионов рублей в год в последующие шесть лет», — сообщили в Корпорации МСП.

Кроме того, законопроект предусматривает введение обязательности регистрации систем добровольной сертификации в специальном едином реестре и наделение Росстандарта полномочиями по мониторингу таких систем с возможностью приостановления их регистрации и исключения из единого реестра в случае выявления нарушений.

Согласно проведенному Корпорацией МСП опросу предпринимателей, в качестве основных проблем при прохождении добровольной сертификации были указаны высокая стоимость (60 процентов), длительность оформления (52 процента), значительный объем документов (60 процентов), а также отсутствие единых требований к функционированию систем добровольной сертификации (58 процентов) и единых правил ценообразования и порядка прохождения сертификации (60 процентов).

