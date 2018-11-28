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Участники «Трансформации» поговорили об использовании Бизнес-навигатора МСП

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В «Олимпийском» 28 ноября состоялся предпринимательский форум «Трансформация 5», в котором приняли участие около 20 тысяч московских предпринимателей, директоров компаний и тех, кто планирует открыть собственное дело. Собравшимся рассказали, как заработать миллиард за три года с помощью Портала Бизнес-навигатора МСП. Об этом рассказал генеральный директор компании OFFPRICE Петр Коваленко.

По его словам, благодаря программе форума участники узнали о новейших технологиях в области маркетинга и дизайна, тенденциях продвижения бренда, нюансах работы с аналитикой и настройках CRM-систем.

Петр Коваленко также рассказал о том, как создать и развить эффективный бизнес с помощью Портала Бизнес-навигатора МСП. По его словам, количество торговых точек OFFPRICE удваивается ежегодно, что непосредственно сказывается на увеличении выручки — в 2018 году планируемая выручка составит 1,5 миллиарда рублей. «Вначале нашей деятельности не хватало полезной информации по всем аспектам работы малого бизнеса», — отметил Коваленко. «Приходилось собирать нужные данные буквально по крупицам, методом проб и ошибок. Сейчас есть онлайн-ресурс "Портал Бизнес-навигатора МСП", созданный Корпорацией МСП. На портале собрана актуальная информация по самым разным вопросам ведения бизнеса. Нам портал помогает оценить спрос, предложение и конкурентную среду при открытии новых торговых точек, найти помещения, узнать о мерах поддержки и многое другое», — подчеркнул он.

«Трансформация» — бесплатный форум-интенсив для развития предпринимательских компетенций. Среди спикеров форума — мэр Москвы Сергей Собянин, международный специалист по стратегическому маркетингу Гарретт Джонстон, телеведущая Первого канала Екатерина Андреева, маркетолог Игорь Манн, ведущий российский эксперт по ведению переговоров Игорь Рызов и другие.

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