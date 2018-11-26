Индийским партнерам продемонстрировали возможности Бизнес-навигатора МСП

Представители Корпорация МСП приняли участие в работе первого Российско-Индийского стратегического экономического диалога, прошедшего в Санкт-Петербурге 25-26 ноября 2018 года, сообщили в корпорации. В ходе круглого стола «Поддержка малого и среднего бизнеса» заместитель генерального директора корпорации Светлана Кузнецова продемонстрировала индийским партнерам возможности Портал Бизнес-навигатора МСП.

В корпорации отметили, что индийская сторона проявила большой интерес к работе ресурса.

Портал Бизнес-навигатора МСП был разработан в 2016 году. С помощью Портала можно определить оптимальный вид бизнеса, наилучшее местоположение, рассчитать бизнес-план по более чем 100 видам бизнеса.

Одной из базовых функций Портала является предоставление доступа в режиме одного окна к информации о всех видах федеральной, региональной и муниципальной поддержки субъектов МСП и о специализированных финансово-кредитных продуктах. Система позволяет в несколько шагов проанализировать необходимые для запуска нового бизнеса условия в привязке к конкретному городу и даже району, узнать объем спроса, информацию о конкурентах по виду деятельности и многое другое. К Порталу Бизнес-навигатора МСП подключено 172 города России.

По состоянию на конец ноября 2018 года на Портале зарегистрировано около 1 миллиона 300 тысяч пользователей, из которых почти 900 тысяч являются субъектами малого и среднего предпринимательства.

