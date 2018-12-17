Бизнес-навигатор МСП презентовали французским компаниям

Представители Корпорации МСП презентовали в Париже Портал Бизнес-навигатора МСП для представителей бизнес-сообщества Франции, сообщили в корпорации.

В мероприятии приняли участие министр экономического развития России Максим Орешкин, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мер, генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман, посол России во Франции Алексей Мешков, посол Франции в России Сильви Берман, а также руководители крупнейших французских компаний.

Портал Бизнес-навигатора МСП полезен как для владельцев бизнеса, так и тех, кто только планирует открыть свое дело. С помощью Портала Бизнес-навигатора МСП можно определить оптимальный вид бизнеса, наилучшее местоположение, рассчитать бизнес-план, узнать о конкурентах, получить информацию о кредитных продуктах для малого и среднего бизнеса, мерах государственной поддержки, участии в закупках крупнейших заказчиков с государственным участием и другое. На сегодняшний день Портал Бизнес-навигатор МСП охватывает 172 города РФ с численностью жителей более 100 тысяч человек.