Корпорация МСП помогла встроить российский бизнес в немецкий

Корпорация МСП реализует 7 «дорожных карт» по встраиванию российских малых и средних компаний в цепочки поставщиков ряда крупных германских производителей в сфере машиностроения, автомобильной и химической промышленности и металлообработки. Об этом на деловом завтраке, состоявшемся в рамках берлинской конференции «Конкурентоспособная Россия — новые пути!», рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман. Информацию о событии распространила пресс-служба корпорации.

Александр Браверман в своем выступлении отметил, что Корпорация МСП совместно с Российско-Германской внешнеторговой палатой и Восточным комитетом германской экономики содействует повышению степени локализации производств германских компаний на территории Российской Федерации за счет встраивания российских субъектов МСП в их цепочки поставщиков. Он подчеркнул, что данное сотрудничество направлено на повышение конкурентоспособности российских компаний.

«Для нас локализация является конкретным инструментом повышения конкурентоспобности России, — отметил глава Корпорации МСП. — Те требования, которые выставляют германские компании к российским поставщикам при встраивании их в цепочки поставок, полностью соответствуют мировому уровню. Это означает, что эти же поставщики смогут поставлять свою продукцию и на другие рынки. Это элемент глобальной конкуренции».

Александр Браверман подчеркнул, что консультационная и организационная поддержка Корпорации МСП в получении финансирования на региональном уровне позволила компании «Гермес-Урал» модернизировать производство и стать поставщиком «ГЕА Рефрижерейшн РУС». Кроме того, в настоящее время осуществляется подбор площадки для локализации и запуска линии по производству литой продукции компанией HEUNISCH GUSS на территории Российской Федерации.

Глава Корпорации МСП напомнил, что внесение изменений в российское законодательство, связанное со снятием ограничения по доле участия иностранных юридических лиц в уставном капитале субъектов МСП в 49 процентов, открыло дополнительные возможности для использования компаниями с иностранным участием инструментов поддержки бизнеса, в том числе в рамках механизма «Инвестиционный лифт» (поддержка проектов в сфере несырьевого экспорта, высокотехнологичного производства и импортозамещения). Он реализуется при участии Корпорации МСП, Фонда промышленности, РФПИ, РЭЦ.

Руководитель Корпорации МСП отметил, что в период 2016-2018 годов, в рамках механизма «Инвестиционный лифт» было одобрено финансирование 22 проектов общим бюджетом 27 286 миллионов рублей. Объем оказанной поддержки составил 11 580 миллионов рублей.

В деловом завтраке приняли участие министр экономического развития Максим Орешкин, заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в ФРГ Сергей Нечаев, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, главный управляющий Объединения торгово-промышленных палат Германии Мартин Ванслебен, председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп, представители крупнейших немецких компаний.

