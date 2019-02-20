Бизнес-навигатор МСП занял первое место на конкурсе «Золотой сайт»

Бизнес-навигатор МСП занял первое место в номинации «Поддержка малого и среднего бизнеса в России» на конкурсе «Золотой сайт». Об этом «Ленте.ру» заявили в Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП). Второе место в номинации «Поддержка малого и среднего бизнеса в России» занял Единый портал малого бизнеса Санкт-Петербурга, третье — сайт компании «ВымпелКом».

Бизнес-навигатор МСП был разработан Корпорацией МСП в 2016 году. Данный ресурс предназначен как для владельцев бизнеса, так и для тех, кто только планирует открыть свое дело. С помощью Бизнес-навигатора МСП можно определить оптимальный вид бизнеса, наилучшее местоположение, рассчитать примерный бизнес-план, узнать информацию о конкурентах, подобрать помещение, получить информацию о кредитных продуктах для малого и среднего бизнеса, мерах государственной поддержки, участии в закупках крупнейших заказчиков с государственным участием.

На данный момент информация Бизнес-навигатора МСП охватывает 172 города в основном с численностью жителей более 100 тысяч человек и столицы отдельных субъектов Российской Федерации. В настоящее время на портале Бизнес-навигатора МСП зарегистрировано более 1,5 миллиона пользователей, более 1,12 миллиона — субъекты малого и среднего предпринимательства.

Конкурс «Золотой сайт» — ключевой и старейший конкурс интернет-проектов в Рунете.

