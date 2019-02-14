Корпорация МСП и «Иннопрактика» обсудили поддержку инновационных предприятий

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман, в рамках Российского инвестиционного форума «Сочи-2019», обсудил с первым заместителем генерального директора компании «Иннопрактика» Натальей Поповой вопросы поддержки проектов реализуемых инновационными, высокотехнологичными предприятиями малого и среднего бизнеса («газелями»). В частности, прием заявок на государственную поддержку предприятий данного профиля. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

«В России важным элементом развития инновационных МСП должно стать содействие развитию "нетворкинга": проведение ежегодных форумов, тематических конференций, помощь в появлении деловых клубов, ассоциаций, объединений, поддержка сайтов, социальных сетей и других интернет-каналов для взаимодействия МСП. Такой формат общения поможет выстроить правильные коммуникации между представителями власти, негосударственных институтов развития и компаний малого и среднего бизнеса», — отметил Александр Браверман.

Наталья Попова, в свою очередь, рассказала о проведении исследования инновационных предприятий МСП, проведенном компанией «Иннопрактика» (Фонд «НИР») для сбора объективных данных о рынке инноваций в России и анализа использования ими мер государственной поддержки. «В своем исследовании мы постарались описать типичные черты инновационно активных МСП и определить их основные потребности, чтобы предложить механизмы поддержки этого бизнеса», — уточнила Попова.

Результаты исследования в дальнейшем будут использованы в целях совершенствования мер поддержки, оказываемых

Корпорацией МСП, а также для разработки и реализации новых программ развития инновационных и высокотехнологичных субъектов МСП.

В Корпорации МСП также уточнили, что принять участие в отборе заявок могут инновационные компании, соответствующие трем из пяти основных критериев: являться субъектом МСП, осуществлять деятельность не менее 3 лет, иметь среднегодовой темп роста выручки не менее 20 процентов; вид деятельности должен соответствовать приоритетным отраслям Программы стимулирования кредитования субъектов МСП, компания должна иметь документы, подтверждающие ее права на результаты интеллектуальной деятельности.