Главы Корпорации МСП и Тульской области обсудили совместную работу в регионе

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман обсудил с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым результаты совместной работы по поддержке малых и средних компаний в регионе, а также перспективы дальнейшего взаимодействия. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

По словам Алексея Дюмина, только в прошлом году три проекта в области получили финансовую поддержку на сумму более 300 миллионов рублей, а общий объем инвестиций по ним составил около 500 миллионов рублей. При этом особенный интерес у бизнеса вызывают беспроцентные кредиты для предпринимателей из моногородов до 250 миллионов рублей под гарантии Корпорации МСП.

«В рамках Национальной гарантийной системы объем кредитно-гарантийной поддержки субъектов МСП региона составил 1,48 миллиарда рублей, что позволило им привлечь заемное финансирование на сумму более 3,57 млрд рублей. Росту активности и расширению информированности о реализуемых мерах поддержки способствует и работа Портала Бизнес-навигатора МСП, который предприниматели области активно используют для открытия и развития бизнеса», — отметил в свою очередь Александр Браверман.

Он также сообщил, что за 2016-2019 годы крупнейшими государственными заказчиками с субъектами сегмента в регионе были заключены 7,7 тысячи договоров на 42 миллиарда рублей. Лидерами по объему закупок по итогам 2018 года стали «ФСК ЕЭС», «УВО Минтранса России», Банк ВТБ), «КБП» и страховая компания «Югория».

Представители Корпорации МСП также презентовали тульским предпринимателям Портал Бизнес-Навиагатора МСП. В данный момент Портал охватывает 172 города с численностью жителей более 100 тысяч человек. Ресурс является частью платформы «Россия — страна возможностей», созданной указом президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года в качестве агрегатора образовательных, кадровых и социальных проектов.