Корпорация МСП помогла предпринимателям Тулы увеличить заказы на 161 процент

Результатом эффективного взаимодействия между Корпорацией МСП, Тульской областью и крупнейшими государственными заказчиками стал прирост объемов закупок у субъектов малого бизнеса региона на 161,16 процента или на 16,6 миллиарда рублей. Такие данные были озвучены в ходе круглого стола «Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону номер 223-ФЗ», состоявшему в Туле.

Руководитель дирекции информационного обеспечения и методологии организации закупок у субъектов МСП Корпорации МСП Наталья Власова заявила, что по итогам 2018 года по показателю объем закупок (26,87 миллиарда рублей) Тульская область заняла третье место среди регионов Центрального федерального округа.

Руководитель «МСП Банк» в Туле Денис Каштанов рассказал участникам круглого стола о мерах финансовой поддержки бизнеса, в том числе — кредитных продуктах для различных категорий предпринимателей. Представители крупнейших заказчиков поделились мнениями по поводу ключевых принципов организации закупочной деятельности, в том числе о прохождении процедуры аккредитации. Генеральный директор «ТЭК-Торг» Дмитрий Сытин остановился на алгоритме проведения электронных закупок, вопросах, возникающих относительно регистрации на электронных торговых площадках, поиска и участия в закупочных процедурах.

В круглом столе также принял участие заместитель председателя правительства Тульской области, министр экономического развития области Григорий Лаврухин.