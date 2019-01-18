Корпорация МСП поручилась за производителя электрокабелей

Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства поручилась перед Банком «Возрождение» за компанию «Коаксиал» из подмосковного Серпухова, — следует из пресс-релиза Корпорации МСП. Банк выдал производителю электрических кабелей кредит по низкой ставке 10,6 процента годовых по программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.

Финансирование направлено на приобретение сырья, материалов и комплектующих, в результате чего компания «Коаксиал» сможет завершить не только действующие проекты, но и приступит к новым. «Коаксиал» предлагает потребителям на отечественном и зарубежном рынках широкую линейку кабелей, проводов и бытовых электрошнуров, номенклатурой более тысячи типоразмеров. Продукция предприятия используется в генерации электроэнергии, строительстве и машиностроении.

По состоянию на 18 января 2019 года субъекты малого и среднего предпринимательства Московской области получили финансовую поддержку Корпорации МСП в объеме 24,3 миллиарда рублей, что позволило бизнесу региона дополнительно привлечь средства на сумму 31,4 миллиарда рублей. Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства реализуется Банком России и Корпорацией МСП и предусматривает государственную поддержку кредитования малого и среднего бизнеса по ограниченным кредитам до уровня не более 9,6 процента годовых для субъектов среднего бизнеса и не более 10,6 процента годовых — для малого.