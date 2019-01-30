Браверман и Алиханов обсудили поддержку малого бизнеса в Калининграде

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов и генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман обсудили результаты совместной работы по поддержке малого и среднего бизнеса в регионе и перспективы дальнейшего взаимодействия, сообщает пресс-служба корпорации.

В ходе встречи губернатор напомнил, что по доле субъектов МСП регион сейчас занимает третье место в России.

В свою очередь Александр Браверман рассказал, что объем кредитно-гарантийной поддержки данного сегмента бизнеса в рамках Национальной гарантийной системы в настоящее время составляет 3,1 миллиарда рублей, что позволило предприятиям привлечь более 3,2 миллиарда кредитных средств. «Росту активности и расширению информированности о реализуемых мерах поддержки способствует и работа Портала Бизнес-навигатора МСП, который предприниматели области активно используют для открытия и развития бизнеса», — подчеркнул Браверман.

Он также сообщил, что за 2016-2019 годы государственными заказчиками было заключено 3,685 тысячи договоров с предприятиями малого бизнеса области на сумму 15,46 миллиарда рублей. Лидерами по объему закупок в 2018 году стали страховая компания «Югория», «Янтарьэнерго», судостроительный завод «Янтарь», Калининградский морской торговый порт и «Калининградский янтарный комбинат».

Представители Корпорации МСП также презентовали предпринимателями Калининградской области сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП. Данный ресурс полезен как для владельцев бизнеса, так и тех, кто только планирует открыть свое дело.