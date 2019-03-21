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Корпорация МСП поддержит инвестиционные проекты Пермского края

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Губернатор Пермского края Максим Решетников

Губернатор Пермского края Максим Решетников и замглавы Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) Наталья Ларионова обсудили совместную работу по поддержке малых и средних компаний в регионе, а также перспективы дальнейшего взаимодействия. Об сообщается в пресс-релизе корпорации.

Представители Корпорации МСП приняли участие в презентации пяти инвестиционных проектов Пермского края, которым может быть оказана кредитно-гарантийная поддержка корпорации. В их числе компании «Синтез» (строительство завода по производству коагулянтов), «Чусовские минеральные удобрения» (строительство завода по производству гранулированных минеральных удобрений), «Промтранс» (приобретение оборудования), «Белый камень» (расширение парка грузовой техники на базе действующего предприятия) и ИП Тарасенко А.В. (модернизация оборудования обувной фабрики). Общий объем кредитно-гарантийной поддержки данных проектов в рамках Национальной гарантийной системы может составить 453,8 миллиона рублей. Общий объем инвестиций в проекты — 753,7 миллиона рублей.

«Консолидированный объем финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Пермского края в рамках Национальной гарантийной системы на сегодняшний день составляет более 10,2 миллиарда рублей, — подчеркнула Наталья Ларионова. — Кроме того, по итогам 2016-2018 годов по объему закупок крупнейшими заказчиками у субъектов МСП Пермский край занимал пятое место среди регионов ПФО».

Наталья Ларионова также сообщила, что за 2016-2019 годы крупнейшими заказчиками с государственным участием заключено 12,9 тысяч договоров общим объемом 81,7 миллиарда рублей с субъектами МСП, зарегистрированными в Пермском крае. Лидерами по объему закупок у субъектов МСП по итогам 2018 года стали компании «ГСК "ЮГОРИЯ"», «Башнефть», «Ростелеком», «НПО "Искра"», «Лукойл-энергосети».

«Представители Корпорации МСП, которые приехали в Пермь, мотивированы предоставить как можно большую поддержку, — сказал губернатор Пермского края Максим Решетников. — В малом и среднем бизнесе мы создаем рабочие места, которые нам понадобятся в ближайшие годы, в том числе и для молодежи. Также важно, что часть проектов, представленных сегодня, реализуется, в том числе, и в моногородах Пермского края».

Также в ходе визита представители Корпорации МСП провели круглые столы по вопросам развития сельхозкооперации и реализации мер лизинговой поддержки малых и средних компаний, семинар для предпринимателей Пермского края по участию в закупках крупнейших заказчиков.

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