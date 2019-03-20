Запущена комплексная программа развития городской торговли малых форматов

В ходе специализированной выставки METRO Expo ВЭБ.РФ, Корпорация МСП, МСП Банк, ДОМ.РФ и компания METRO Cash & Carry подписали соглашение о взаимодействии в развитии сети магазинов в формате «у дома» и мобильной торговли. Это следует из пресс-релиза Корпорации МСП.

Участники соглашения договорились помогать малым предприятиям в поиске помещений для магазинов. Будет также оказана финансово-гарантийная и лизинговая поддержка малого бизнеса, сельскохозяйственных кооперативов и фермеров в расширении каналов сбыта, в том числе в рамках франчайзинговой программы «Фасоль».

«Создание комфортной городской среды — это не только реализация масштабных долгосрочных проектов. Сегодняшнее соглашение – наглядный пример эффективного взаимодействия институтов развития и бизнеса, где каждый готов предложить свой набор инструментов поддержки, которые будут способствовать развитию розничной продовольственной сети. Главный результат действий — это изменение качества жизни людей», — отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

ДОМ.РФ будет оказывать комплексную поддержку предпринимателей по вопросам, связанным с недвижимостью и банковскими услугами: предоставлять сведения об объектах недвижимого имущества и обслуживать их в Банке ДОМ.РФ. «Стандарт комплексного развития территорий, который разрабатывает ДОМ.РФ, рекомендует использовать первые этажи жилых зданий в целях развития малого и среднего бизнеса. Это гарантирует людям широкий спектр предприятий торговли и услуг в пешей доступности», — прокомментировал новость генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник.

«Корпорация МСП, в свою очередь, выражает готовность оказать всестороннюю поддержку участникам проекта METRO Cash & Carry, включая финансовую, информационную и иную поддержку, проведение отбора компаний для участия в проекте, содействие сельскохозяйственным кооперативам и фермерам в расширении сбыта произведенной ими продукции», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман.

Подписанное соглашение консолидирует различные финансовые и нефинансовых меры поддержки бизнеса и предоставляет возможности для роста субъектов МСП, считает первый заместитель председателя правления МСП Банка Денис Урсуляк. «Для нас как банка поддержки малых и средних предприятий это основная задача и главная цель», — подчеркнул он. В свою очередь компания METRO Cash & Carry окажет содействие отечественным предпринимателям в оснащении объектов торговли, разработке рекомендаций и экспертной поддержке представителям независимой розницы, в частности, в рамках программы «Фасоль».



