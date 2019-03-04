Корпорация МСП создала реестр малых предприятий

Корпорация МСП закончила работу над реестром производственных субъектов МСП — потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков. Об этом сообщает пресс-служба корпорации. Документ появился в результате реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Реестр позволяет обеспечить учет сведений о производственных компаниях в целях последующего информирования крупнейших заказчиков и развития системы акселерации субъектов МСП. Для того чтобы определить условия, по которым тот или иной субъект МСП может быть отнесен к производственным предприятиям в 2018-2019 годах, Корпорация МСП взаимодействовала с Минпромторгом, Минэкономразвития, Росстатом, региональными властями и такими общественными объединениями, как «Опора России», РСПП, «Деловая Россия», ТПП РФ, а также с крупнейшими заказчиками, в число которых вошли ВЭБ, Ростех, АЛРОСА, «Ростелеком», «Аэрофлот», «Роснефть», Сбербанк, РЖД.

После анализа и поступивших замечаний Корпорация МСП утвердила условия и порядок формирования и ведения реестра, в который включены такие сведения о субъектах МСП, как наименование, ИНН, основной государственный регистрационный номер, основной и дополнительные виды экономической деятельности, сведения о доходах и среднесписочной численности занятых.

По состоянию на 1 марта 2019 года количество записей в реестре — около 12,1 тысячи субъектов МСП.

