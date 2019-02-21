Корпорация МСП приняла участие в Российско-индийском форуме

Представители Корпорации МСП приняли участие в мероприятиях деловой программы Российско-индийского форума малых и средних предприятий, который проходит в индийском Мумбаи. Это следует из пресс-релиза корпорации.

Руководитель Дирекции международной деятельности Корпорации МСП Никита Банцекин выступил с докладом о реализации мер поддержки малых и средних предприятий и содействии иностранным компаниям в локализации их производства на территории России на круглом столе «Переработка и утилизация отходов». Участники круглого стола, в число которых вошли представители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и представители бизнеса, также обсудили вопросы разработки технологических решений для обращения с отходами, перспективы внедрения инновационного оборудования и технологий в данной области.

В рамках круглого стола «Цифровые технологии» заместитель руководителя Дирекции международной деятельности Корпорации МСП Павел Кондрашов провел презентацию портала Бизнес-навигатора МСП. Данный ресурс предназначен как для владельцев бизнеса, так и тех, кто только планирует открыть свое дело. С помощью портала можно выбрать оптимальный вид бизнеса, наилучшее местоположение, рассчитать бизнес-план, узнать о конкурентах, получить информацию о кредитных продуктах для малого и среднего бизнеса, мерах государственной поддержки, закупках крупнейших заказчиков с государственным участием.

Представители Корпорации МСП также приняли участие в первом заседании совместной рабочей группы Корпорации МСП и Национальной корпорации малых предприятий Индии (NSIC), созданной в рамках реализации Меморандума о взаимопонимании, который был подписан 5 октября 2018 года на Российско-Индийском бизнес-саммите в Дели. В рамках встречи обсуждались вопросы, связанные с предстоящей организацией в марте 2019 года в Москве биржи контактов российских и индийских субъектов малого и среднего предпринимательства, а также с сотрудничеством в области возможного использования сервисов портала Бизнес-навигатора МСП в Индии, взаимодействием в области развития въездного туризма.

