Воробьев и Греф открыли выставку Metro Expo 2019

Компании чувствуют себя уверенно на территории Московской области, заявил губернатор Андрей Воробьев в ходе открытия выставки Metro Expo 2019. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 20 марта.

На открытии также присутствовали глава Сбербанка Герман Греф и гендиректор «МЕТРО Кэш энд Керри» в России Джери Калмис.

«Выставка проходит 9-й раз, здесь всегда очень живая атмосфера, большое количество представителей малого и среднего бизнеса находят возможность для развития, открытия своих компаний, — сказал Воробьев.

В свою очередь, Герман Греф отметил усилия подмосковных властей для развития предпринимательства. «Московский регион очень доброжелателен к бизнесу», — подчеркнул он.

В этом году главная тема выставки — здоровый образ жизни и современные тренды в органической и био-продукции. Мероприятие проходит при поддержке компании «МЕТРО Кэш энд Керри». В выставке участвуют свыше 20 тысяч человек из 600 городов России и 25 стран. Свои стенды разместили около 500 различных компаний.