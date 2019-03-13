Корпорация МСП провела встречу с представителями малых предприятий Индии

Состоялась встреча представителей Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) и Национальной корпорации малых предприятий Республики Индия (NSIC). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе корпорации. В мероприятии приняли участие генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман, директор IT Департамента NSIC доктор Дэй Пралэй, член Генерального совета «Деловой России», бизнес-посол в Индии Ольга Куликова, представители бизнес-сообщества Индии и России.

На встрече обсуждались основные направления сотрудничества Корпорации МСП и NSIC в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного сторонами в октябре 2018 года, в том числе перспективы разработки и запуска в Индии геоинформационной системы портала Бизнес-Навигатора МСП, а также налаживание кооперации между российскими и индийскими субъектами малого и среднего предпринимательства.

Индийская сторона уже подтвердила свою заинтересованность в развертывании системы, аналогичной Бизнес-Навигатору МСП. С помощью портала Бизнес-Навигатора МСП можно определить оптимальный вид бизнеса, наилучшее местоположение, рассчитать бизнес-план, узнать о конкурентах, получить информацию о кредитных продуктах для малого и среднего бизнеса, мерах государственной поддержки, а также принять участие в закупках крупнейших заказчиков с государственным участием. По данным на март 2019 года, в России регистрацию на портале прошли свыше 1,5 миллиона пользователей, более 900 тысяч из них являются уникальными субъектами МСП.

Также состоялась встреча индийских предпринимателей с представителями субъектов Российской Федерации, заинтересованных в развитии экономических связей своих регионов с Индией, а также российскими малыми и средними компаниями из Москвы, Ярославля, Вологды и Дзержинска.

