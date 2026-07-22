Назван срок ограничений транзитных полетов через Москву

Росавиация ограничила высоту полетов в районе Москвы до 4,9 километра до 12 августа

Росавиация ограничила высоту полетов в районе московского авиационного узла до 4,9 километра и запретила транзитные пролеты до 12 августа. Срок назван в сообщении ведомства в MAX.

Уточняется, что такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов. В Росавиации также напомнили, что установленный с 20 июня временный режим, ограничивающий в ряде российских регионов полеты в диапазоне высот от земли до 5,2 тысячи метров легких, сверхлегких самолетов и гражданских беспилотных воздушных судов, продолжает действовать.

Ранее министр транспорта России Андрей Никитин заявил об изменениях в правилах авиаперелетов для семей с детьми и маломобильных пассажиров. Нововведения начнут действовать с 1 сентября 2026 года.