Две супружеские пары попытались спасти тонущего приятеля и пошли на дно вместе с ним

В США пять человек утонули в реке на глазах у детей

В американском штате Огайо четыре человека попытались спасти тонущего приятеля и пошли на дно вместе с ним. Об этом сообщает New York Post.

В воскресенье, 19 июля, две супружеские пары с детьми и приятелем отдыхали на берегу реки Сайото. Вечером мужчина пошел купаться и начал тонуть. Двое взрослых бросились ему на помощь, но тоже стали тонуть. Тогда их попытались спасти двое, которые оставались на берегу. В итоге все пять взрослых не смогли выбраться из воды.

Дети, на глазах у которых развернулась трагедия, остановили машину на ближайшей дороге и попросили о помощи. Водитель вызвал спасателей. Двух женщин удалось найти в бессознательном состоянии и доставить в больницу, однако спасти их врачам не удалось. Троих мужчин нашли на следующий день ниже по течению. Помочь им было уже невозможно. Детей взяли под опеку власти.

Точные причины случившегося пока не установлены. Согласно данным Геологической службы США, 19 июля воды в реке Сайото было много, а течение — быстрым. Однако ни о каких аномальных погодных или иных условиях не упоминалось.

Ранее сообщалось, что в Бразилии молодой человек захлебнулся, пытаясь спасти тонущего ребенка с аутизмом. Выяснилось, что 23-летний бразилец не умел плавать.