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Из жизни
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12:06, 22 июля 2026 (обновлено: 12:11, 22 июля 2026)Из жизни

Две супружеские пары попытались спасти тонущего приятеля и пошли на дно вместе с ним

В США пять человек утонули в реке на глазах у детей
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Jay LaPrete / AP

В американском штате Огайо четыре человека попытались спасти тонущего приятеля и пошли на дно вместе с ним. Об этом сообщает New York Post.

В воскресенье, 19 июля, две супружеские пары с детьми и приятелем отдыхали на берегу реки Сайото. Вечером мужчина пошел купаться и начал тонуть. Двое взрослых бросились ему на помощь, но тоже стали тонуть. Тогда их попытались спасти двое, которые оставались на берегу. В итоге все пять взрослых не смогли выбраться из воды.

Дети, на глазах у которых развернулась трагедия, остановили машину на ближайшей дороге и попросили о помощи. Водитель вызвал спасателей. Двух женщин удалось найти в бессознательном состоянии и доставить в больницу, однако спасти их врачам не удалось. Троих мужчин нашли на следующий день ниже по течению. Помочь им было уже невозможно. Детей взяли под опеку власти.

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Точные причины случившегося пока не установлены. Согласно данным Геологической службы США, 19 июля воды в реке Сайото было много, а течение — быстрым. Однако ни о каких аномальных погодных или иных условиях не упоминалось.

Ранее сообщалось, что в Бразилии молодой человек захлебнулся, пытаясь спасти тонущего ребенка с аутизмом. Выяснилось, что 23-летний бразилец не умел плавать.

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