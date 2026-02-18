Реклама

18:01, 18 февраля 2026

Не умевший плавать молодой человек попытался спасти тонущего ребенка и сам пошел ко дну

23-летний бразилец попытался спасти тонущего ребенка с аутизмом и захлебнулся
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Crazy nook / Globallookpress.com

В Бразилии молодой человек захлебнулся, пытаясь спасти тонущего ребенка с аутизмом. Об этом пишет Need To Know.

11 февраля 23-летний Хельяндро Кардосо Эвангелиста шел мимо пляжа на реке в муниципалитете Итакуатиара и заметил, что мужчина и его сын начали тонуть. Отец попытался вытащить ребенка на берег, но их обоих уносило сильным течением. Эвангелиста бросился в воду и попытался вытащить мальчика. Как стало известно позже, молодой бразилец не умел плавать.

Он схватил мальчика за руку, но сразу же сам начал уходить ко дну. Крики утопающих услышал еще один отдыхающий. Он прыгнул в реку и спас ребенка. «Я вытащил его, но не понял, что там было два человека. Когда я вытащил мальчика, второй ушел под воду. Я не видел, как это случилось», — рассказал мужчина.

На место происшествия прибыли спасатели. Вскоре они обнаружили Эвангелисту на дне и вытащили на берег, но помочь ему было уже невозможно.

Ранее сообщалось, что в Великобритании нашли останки участника заплыва, пропавшего 25 декабря 2025 года в графстве Девон. Мужчина исчез во время массовых рождественских купаний.

