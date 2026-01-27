Реклама

19:07, 27 января 2026

Пропавшего во время рождественского заплыва торговца антиквариатом нашли через месяц

В Великобритании нашли второго утонувшего участника рождественского купания
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Maciej Olszewski / imagebroker.com / Globallookpress.com

В Великобритании нашли останки участника заплыва, пропавшего 25 декабря 2025 года в графстве Девон. Об этом сообщает Daily Star.

Останки 64-летнего мужчины обнаружили в акватории портового города Эксмут 25 января. Предполагается, что они принадлежат торговцу антиквариатом Мэтью Апхему, который стал одним из двух человек, пропавших во время традиционного рождественского заплыва в городе Бадли-Салтертон. Ранее были найдены останки 47-летнего горожанина, который пропал вместе с Апхемом. Его личность не раскрывается.

Традиционный рождественский заплыв в Девоне обернулся трагедией из-за плохой погоды. Многие участники мероприятия начали тонуть. После спасения им понадобилась помощь медиков. Апхема и второго пропавшего британца удалось найти только через месяц. Как рассказал Birmingham Mail опытный пловец, который присутствовал на пляже 25 декабря, был сильный ветер, а волны достигали трех метров. Власти предупреждали граждан о плохой погоде и не рекомендовали входить в воду, но многих это не остановило.

Рождественский заплыв — традиционное праздничное развлечение в Великобритании, Ирландии и нескольких других европейских странах. Люди, обычно одетые Санта Клаусами, гномами и оленями, выпивают на берегу, а потом окунаются в холодную воду.

Ранее сообщалось, что в США спортсмен попытался вплавь добраться со знаменитого острова-тюрьмы Алькатрас в заливе Сан-Франциско до одноименного города на материке и захлебнулся. Расстояние между островом и материком составляет около двух километров.

