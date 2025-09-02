Мужчина попытался добраться вплавь до материка со знаменитого острова-тюрьмы и захлебнулся

NTK: В США пловец попытался доплыть с Алькатраса до Сан-Франциско и утонул

В США спортсмен попытался вплавь добраться со знаменитого острова-тюрьмы Алькатрас в заливе Сан-Франциско до одноименного города на материке и захлебнулся. Об этом сообщает Need To Know (NTK).

35-летний американский пловец Николас Томашевич в последний раз говорил с родными по телефону 23 августа. Мужчина заявил, что собирается доплыть от Алькатраса до берега Сан-Франциско. После этого он пропал. Тревогу подняли члены клуба плавания и гребли, к которому принадлежал Томашевич.

Три дня спустя водолазы обнаружили его тело в водах аквапарка «Коув». Как рассказал представитель спасательной команды, им сообщили об исчезновении пловца только через четыре часа после того, как он должен был выйти на берег, что затруднило поиски.

Известно, что Томашевич родился в Зимбабве, вырос в Сербии, а школу окончил в американском штате Кентукки. Мужчина регулярно пересекал вплавь акваторию парка «Коув», длина которой составляет около полутора километров. Томашевич хотел доплыть от Алькатраса до Сан-Франциско, и последний заплыв был тренировочным. Расстояние между островом и материком составляет около двух километров.

Супруга спортсмена также рассказала, что ранее он страдал от эпилепсии. Родные и друзья Томашевича открыли сбор средств, чтобы похоронить его в Сербии.

