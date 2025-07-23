Мужчина бросился спасать коллегу и пошел ко дну вместе с ним

JT: В Японии мужчина бросился спасать коллегу из реки и утонул вместе с ним

В Японии двое мужчин захлебнулись в реке в префектуре Эхиме. Об этом сообщает Japan Today (JT).

Трагическое происшествие случилось на реке Ниедо в воскресенье, 20 июля. Около половины третьего дня спасатели получили информацию, что двоих молодых мужчин унесло течением. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб извлекли из воды 25-летнего Харуки Нагасэ и 31-летнего Масаеси Никайдо. Помочь им было уже невозможно.

Выяснилось, что мужчины работали в одной фирме в городе Мацуяма. В выходные они вместе с коллегами решили отдохнуть на берегу реки. Нагасэ купался в реке и начал тонуть. Никайдо бросился спасать приятеля, однако течение было слишком сильным, и в итоге оба пошли ко дну.

В пожарной службе сообщили, что купание в реке было разрешено. Однако глубина воды там достигала пяти метров, а недавние дожди сделали реку еще более глубокой и бурной.

Ранее в Японии двое мужчин бросились в реку спасать юношу с ограниченными возможностями и захлебнулись. Подростка-инвалида удалось спасти.

